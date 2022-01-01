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У Києві знову лунають вибухи, - Геращенко

У Києві знову лунають вибухи, - Геращенко
У Києві пролунало три потужні вибухи.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці. Швидше за все, прилітають ракети.

"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.

У Києві знову лунають вибухи, - Геращенко

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Теги: Україна, Росія. війна
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