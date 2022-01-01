У Києві знову лунають вибухи, - Геращенко





Про це повідомляє на своєму Антон Геращенко.



Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці. Швидше за все, прилітають ракети.



"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві пролунало три потужні вибухи.Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справВибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці. Швидше за все, прилітають ракети."Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.

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