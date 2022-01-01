У Києві знову лунають вибухи, - Геращенко
Сьогодні, 04:49
У Києві пролунало три потужні вибухи.
Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці. Швидше за все, прилітають ракети.
"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.
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Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Вибухи було чутно на столичних Позняках та в інших районах столиці. Швидше за все, прилітають ракети.
"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами. Я чув два потужні вибухи щойно", - написав Антон Геращенко у телеграмі.
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