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Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО

Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО
Ситуація у Луцьку станом на 04:45 25 лютого контрольована.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. На цю хвилину нової інформації щодо можливих загострень не має. Ми працюємо над облаштуванням пропускних пунктів для підвищення безпеки", - йдеться в його повідомленні.


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Теги: Луцьк, Україна, Росія, війна
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