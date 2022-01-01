Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО





Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці.



"Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. На цю хвилину нової інформації щодо можливих загострень не має. Ми працюємо над облаштуванням пропускних пунктів для підвищення безпеки", - йдеться в його повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація у Луцьку станом на 04:45 25 лютого контрольована.Про це повідомив мер Луцькау відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці."Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. На цю хвилину нової інформації щодо можливих загострень не має. Ми працюємо над облаштуванням пропускних пунктів для підвищення безпеки", - йдеться в його повідомленні.

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