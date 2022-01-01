Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Ситуація у Луцьку станом на 04:45 25 лютого контрольована.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. На цю хвилину нової інформації щодо можливих загострень не має. Ми працюємо над облаштуванням пропускних пунктів для підвищення безпеки", - йдеться в його повідомленні.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Всі служби та організації, які мають забезпечувати життєдіяльність міста, на місці. На цю хвилину нової інформації щодо можливих загострень не має. Ми працюємо над облаштуванням пропускних пунктів для підвищення безпеки", - йдеться в його повідомленні.
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