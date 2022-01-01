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У Києві горить 9-поверхівка через потрапляння уламків ворожого літального апарату

У Києві горить 9-поверхівка через потрапляння уламків ворожого літального апарату
Сьогодні вночі, 25 лютого, близько 4.30 в усіх районах Києва було чутно два вибухи поспіль. Внаслідок потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся житловий будинок.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Українська ПВО збила в небі над столицею України літальний апарат Росії, уламки від його упали в районі вулиці Кошиця.
У Києві горить 9-поверхівка через потрапляння уламків ворожого літального апарату

Антон Геращенко додав, що там горить 9-поверховий житловий будинок з 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники.

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Теги: Росія, Україна. війна, будинок пожежа
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