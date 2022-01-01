У Києві горить 9-поверхівка через потрапляння уламків ворожого літального апарату





Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.



Українська ПВО збила в небі над столицею України літальний апарат Росії, уламки від його упали в районі вулиці Кошиця.



Антон Геращенко додав, що там горить 9-поверховий житловий будинок з 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі, 25 лютого, близько 4.30 в усіх районах Києва було чутно два вибухи поспіль. Внаслідок потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся житловий будинок.Про це повідомив радник голови МВСУкраїнська ПВО збила в небі над столицею України літальний апарат Росії, уламки від його упали в районі вулиці Кошиця.Антон Геращенко додав, що там горить 9-поверховий житловий будинок з 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники.

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