У Києві горить 9-поверхівка через потрапляння уламків ворожого літального апарату
Сьогодні, 05:22
Сьогодні вночі, 25 лютого, близько 4.30 в усіх районах Києва було чутно два вибухи поспіль. Внаслідок потрапляння уламків ворожого літального апарату загорівся житловий будинок.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Українська ПВО збила в небі над столицею України літальний апарат Росії, уламки від його упали в районі вулиці Кошиця.
Антон Геращенко додав, що там горить 9-поверховий житловий будинок з 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники.
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Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
Українська ПВО збила в небі над столицею України літальний апарат Росії, уламки від його упали в районі вулиці Кошиця.
Антон Геращенко додав, що там горить 9-поверховий житловий будинок з 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники.
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