Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України
Сьогодні, 06:19
За даними Міністерства оборони України від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 800 осіб.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр , назвавши орієнтовні втрати противника станом на 03:00.
"Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022:
літаки 7 одиниць;
гелікоптери 6 одиниць;
танки - більше 30 одиниць;
ББМ - 130 одиниць;
втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб", - йдеться в її повідомленні.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр , назвавши орієнтовні втрати противника станом на 03:00.
"Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022:
літаки 7 одиниць;
гелікоптери 6 одиниць;
танки - більше 30 одиниць;
ББМ - 130 одиниць;
втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб", - йдеться в її повідомленні.
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