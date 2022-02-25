Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України





Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр , назвавши орієнтовні втрати противника станом на 03:00.



"Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022:



літаки 7 одиниць;



гелікоптери 6 одиниць;



танки - більше 30 одиниць;



ББМ - 130 одиниць;



втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб", - йдеться в її повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Міністерства оборони України від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 800 осіб.Про це повідомила заступниця міністра оборони України, назвавши орієнтовні втрати противника станом на 03:00."Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022:літаки 7 одиниць;гелікоптери 6 одиниць;танки - більше 30 одиниць;ББМ - 130 одиниць;втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб", - йдеться в її повідомленні.

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