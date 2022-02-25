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Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України

Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України
За даними Міністерства оборони України від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 800 осіб.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр , назвавши орієнтовні втрати противника станом на 03:00.

"Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022:

літаки 7 одиниць;

гелікоптери 6 одиниць;

танки - більше 30 одиниць;

ББМ - 130 одиниць;

втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб", - йдеться в її повідомленні.


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Теги: Війна, Росія, втрати
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