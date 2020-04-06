вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску

Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Повідомили про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 06.00 25.02.2022.

Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Республіка Польща:

"Ягодин" - 720
“Рава-Руська” - 800
“Грушів” - 350
"Устилуг" - 450
"Угринів" - 800
"Смільниця" - 1000
“Шегині” - 800
"Краківець" - 1000

Словацька Республіка:

“М.Березний” - 100
“Ужгород” - 300

Угорщина:

“Тиса”- 0
"Дзвінкове" - 0
“Косино” - 0
"Лужанка" - 100
"Вилок" - 0

Румунія:

"Дяково" - 5
"Солотвино" - 110
"Порубне" - 900

Республіка Білорусь:

"Доманове" - 0

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, виїзд, черги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чи пропускають сім’ю ,мама,тато (не військовий/не служив) та дитина 8 місяців!?
Відповісти
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща відкрила пункти прийому біженців поблизу кордону з Волинню
Сьогодні, 07:00
Біля Рівного обстріляли аеропорт
Сьогодні, 06:41
Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 06:31
Ковельчани можуть скористатися укриттями церков, монастирів та закладів освіти. СПИСОК
Сьогодні, 06:23
Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України
Сьогодні, 06:19
Схожі новини
Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути Повідомили, скільки пунктів пропуску працюватиме на кордоні з Україною та як їх можна буде перетнути
06 квітень, 2020, 17:26
«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО «Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 07:18
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 06:00 Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 06:00
Сьогодні, 07:14
Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО Поліщук зробив заяву щодо ситуації в Луцьку станом на 04:45. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 07:18
 0
Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 06:00
Сьогодні, 07:14
 0
Польща відкрила пункти прийому біженців поблизу кордону з Волинню
Сьогодні, 07:00
 0
Біля Рівного обстріляли аеропорт
Сьогодні, 06:41
 0
Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8