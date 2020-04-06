Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску
Сьогодні, 06:31
Повідомили про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 06.00 25.02.2022.
Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Республіка Польща:
"Ягодин" - 720
“Рава-Руська” - 800
“Грушів” - 350
"Устилуг" - 450
"Угринів" - 800
"Смільниця" - 1000
“Шегині” - 800
"Краківець" - 1000
Словацька Республіка:
“М.Березний” - 100
“Ужгород” - 300
Угорщина:
“Тиса”- 0
"Дзвінкове" - 0
“Косино” - 0
"Лужанка" - 100
"Вилок" - 0
Румунія:
"Дяково" - 5
"Солотвино" - 110
"Порубне" - 900
Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0
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Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Республіка Польща:
"Ягодин" - 720
“Рава-Руська” - 800
“Грушів” - 350
"Устилуг" - 450
"Угринів" - 800
"Смільниця" - 1000
“Шегині” - 800
"Краківець" - 1000
Словацька Республіка:
“М.Березний” - 100
“Ужгород” - 300
Угорщина:
“Тиса”- 0
"Дзвінкове" - 0
“Косино” - 0
"Лужанка" - 100
"Вилок" - 0
Румунія:
"Дяково" - 5
"Солотвино" - 110
"Порубне" - 900
Республіка Білорусь:
"Доманове" - 0
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чи пропускають сім’ю ,мама,тато (не військовий/не служив) та дитина 8 місяців!?
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