Повідомили про черги на виїзд з України: яка ситуація на волинських пунктах пропуску





Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Республіка Польща:



"Ягодин" - 720

“Рава-Руська” - 800

“Грушів” - 350

"Устилуг" - 450

"Угринів" - 800

"Смільниця" - 1000

“Шегині” - 800

"Краківець" - 1000



Словацька Республіка:



“М.Березний” - 100

“Ужгород” - 300



Угорщина:



“Тиса”- 0

"Дзвінкове" - 0

“Косино” - 0

"Лужанка" - 100

"Вилок" - 0



Румунія:



"Дяково" - 5

"Солотвино" - 110

"Порубне" - 900



Республіка Білорусь:



"Доманове" - 0

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