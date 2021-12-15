Польща відкрила пункти прийому біженців поблизу кордону з Волинню





Про це повідомляє



Пункти прийому працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне на Люблінщині і біля Корчова, Медики, Будомєж та Кросьценко на Підкарпатті. Додатковий дев’ятий пункт також будують на залізничному вокзалі в Перемишлі.



Це пункти першого забезпечення. Там можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами.



Людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

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