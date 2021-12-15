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Польща відкрила пункти прийому біженців поблизу кордону з Волинню

Польща відкрила пункти прийому біженців поблизу кордону з Волинню
У Польщі біля кордону з Україною розгорнули 9 пунктів прийому біженців.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пункти прийому працюють у містах Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне на Люблінщині і біля Корчова, Медики, Будомєж та Кросьценко на Підкарпатті. Додатковий дев’ятий пункт також будують на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Це пункти першого забезпечення. Там можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити. Після першого забезпечення біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами.

Людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

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Теги: Польща, кордон, Волинь, пункти прийому біженців
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