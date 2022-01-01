Війна з Росією: ситуація в Україні станом на 06:00

Сьогодні вночі, 25 лютого, сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів.Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook станом на 06:00.Противник наніс повітряний удар по підрозділах в районі міста Кропивницький.Відмічена значна активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя.Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйнований.Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом.Так, після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам «братів» до столиці.