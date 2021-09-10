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«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО

«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО
Росія продовжує зухвалий напад на Україну, а найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.

Про це у відеозверненні вранці 25 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що ракетні удари по Україні тривають.

«Вони кажуть, що цивільні об’єкти для них – не мішень. Це брехня. Насправді вони не розрізняють, по яких районах діяти», - сказав Зеленський.

«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців», - зауважив президент.
Він додав, що атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втоплені. Але ми не втомлені.

Зеленський наголосив, що дуже важливо, аби всі українські громадяни продемонстрували максимальну витримку і підтримку.

«Ракети Калібр безпорадні проти нашої свободи», - висловився він.

А тоді звернувся також російською до росіян.

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Теги: Україна, Зеленський, звернення, Росія, удари, війна
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