«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО

Росія продовжує зухвалий напад на Україну, а найпотужніші сили світу спостерігають здалеку.Про це у відеозверненні вранці 25 лютого заявив президент УкраїниВін зауважив, що ракетні удари по Україні тривають.«Вони кажуть, що цивільні об’єкти для них – не мішень. Це брехня. Насправді вони не розрізняють, по яких районах діяти», - сказав Зеленський.«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців», - зауважив президент.Він додав, що атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втоплені. Але ми не втомлені.Зеленський наголосив, що дуже важливо, аби всі українські громадяни продемонстрували максимальну витримку і підтримку.«Ракети Калібр безпорадні проти нашої свободи», - висловився він.А тоді звернувся також російською до росіян.