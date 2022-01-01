На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
Сьогодні, 08:15
На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
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Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.
Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.
Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
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