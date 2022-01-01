На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО





Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.



Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.



Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

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