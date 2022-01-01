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На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО

На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ у Facebook.

Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО

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Теги: Чернігів, бої, війна, Росія, Україна
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