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Фішингова атака: українців просять не відкривати листи, які приходять на елетронну пошту. ФОТО

Фішингова атака: українців просять не відкривати листи, які приходять на елетронну пошту. ФОТО
Українців попередили про підозрілі електронні листи, які не можна відкривати.

Про це повідомляє Центр протидії дезінфорації у Фейсбук.

"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації", - йдеться у повідомленні.

У жодному разі не можна відкривати вміст цих листів і повідомлень.
Фішингова атака: українців просять не відкривати листи, які приходять на елетронну пошту. ФОТО

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Теги: фішингова атака, українці, листи, електронка, хакери
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