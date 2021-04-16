Фішингова атака: українців просять не відкривати листи, які приходять на елетронну пошту. ФОТО
Сьогодні, 08:38
Українців попередили про підозрілі електронні листи, які не можна відкривати.
Про це повідомляє Центр протидії дезінфорації у Фейсбук.
"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації", - йдеться у повідомленні.
У жодному разі не можна відкривати вміст цих листів і повідомлень.
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Про це повідомляє Центр протидії дезінфорації у Фейсбук.
"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації", - йдеться у повідомленні.
У жодному разі не можна відкривати вміст цих листів і повідомлень.
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