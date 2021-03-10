У Луцьку може спрацювати сирена. ЦЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА
Сьогодні, 09:09
У Луцьку можуть увімкнуть сирени. Але це відбудеться в рамках навчальної тривоги.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Прохання зберігати спокій», - написав Поліщук.
У пресслужбі волинських надзвичайників також зауважили, що запланована перевірка системи оповіщення.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Прохання зберігати спокій», - написав Поліщук.
У пресслужбі волинських надзвичайників також зауважили, що запланована перевірка системи оповіщення.
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