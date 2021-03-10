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У Луцьку може спрацювати сирена. ЦЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА. ОНОВЛЕНО

У Луцьку може спрацювати сирена. ЦЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА. ОНОВЛЕНО
У Луцьку можуть увімкнуть сирени. Але це відбудеться в рамках навчальної тривоги.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Прохання зберігати спокій», - написав Поліщук.

У пресслужбі волинських надзвичайників також зауважили, що запланована перевірка системи оповіщення.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 10:30 у Луцьку вже відбулося тестування системи оповіщення.

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Теги: сирена, тривога, офіційно
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Коментарі 1
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Ніякої сирени не було чути взагалі
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