У Луцьку може спрацювати сирена. ЦЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА. ОНОВЛЕНО





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«Прохання зберігати спокій», - написав Поліщук.



У пресслужбі волинських надзвичайників також зауважили, що запланована перевірка системи оповіщення.



ОНОВЛЕНО:



Станом на 10:30 у Луцьку вже відбулося тестування системи оповіщення.



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