У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації





Про це



"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.



Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилися дані, що свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання у Чорнобильській зоніПро це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України."Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

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