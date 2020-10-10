У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації
Сьогодні, 09:22
З'явилися дані, що свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання у Чорнобильській зоні
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.
"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
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Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.
"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
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