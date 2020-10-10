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У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації

У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації
З'явилися дані, що свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання у Чорнобильській зоні

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації

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Теги: збільшення радіації, Чорнобильська зона
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