Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
Українські захисники розбомбили і спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.
Нагадаємо, що у полон Збройним силам України продовжують здаватися загарбники.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
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Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.
Нагадаємо, що у полон Збройним силам України продовжують здаватися загарбники.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
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