Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО





Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.



Нагадаємо, що у полон Збройним силам України



Під Черніговом



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