вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО

Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Українські захисники розбомбили і спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.

Нагадаємо, що у полон Збройним силам України продовжують здаватися загарбники.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації
Сьогодні, 09:22
У Луцьку може спрацювати сирена. ЦЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА
Сьогодні, 09:09
Схожі новини
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
Сьогодні, 08:15
«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО «Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 07:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою
Сьогодні, 10:46
 0
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
 0
Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
 0
Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
 0
У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8