Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Єдина ціль Російської Федерації – захопити Київ і владу у ньому.
Про це йшлося під час брифінгу радників керівника Офісу президента Михайла Подоляка та Олексія Арестовича щодо ситуації в Україні вранці 25 лютого.
Михайло Подоляк, зокрема, найперше – закликав українців перестати вірити фейкам і брати за основу лише перевірені інформаційні матеріали.
«Ключовий фейк – те, що ЗСУ здаються, відступають. Всього цього нема. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм. Ці слова рідко коли говорили в останні роки, але хлопці дійсно воюють», – сказав Полодяк.
Він додав, що станом на ранок другого дня вже зрозумілий сценарій «спецоперації Російської Федерації» .
«Єдина ціль – зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського . Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте зрозуміти це. І тому – такий шалений тиск на Київ. І тому президент Зеленський залишається в Києві. Бо він має показати, що таке стійкість українського народу», - резюмував Подоляк.
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Про це йшлося під час брифінгу радників керівника Офісу президента Михайла Подоляка та Олексія Арестовича щодо ситуації в Україні вранці 25 лютого.
Михайло Подоляк, зокрема, найперше – закликав українців перестати вірити фейкам і брати за основу лише перевірені інформаційні матеріали.
«Ключовий фейк – те, що ЗСУ здаються, відступають. Всього цього нема. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм. Ці слова рідко коли говорили в останні роки, але хлопці дійсно воюють», – сказав Полодяк.
Він додав, що станом на ранок другого дня вже зрозумілий сценарій «спецоперації Російської Федерації» .
«Єдина ціль – зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського . Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте зрозуміти це. І тому – такий шалений тиск на Київ. І тому президент Зеленський залишається в Києві. Бо він має показати, що таке стійкість українського народу», - резюмував Подоляк.
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