вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО

Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Єдина ціль Російської Федерації – захопити Київ і владу у ньому.

Про це йшлося під час брифінгу радників керівника Офісу президента Михайла Подоляка та Олексія Арестовича щодо ситуації в Україні вранці 25 лютого.

Михайло Подоляк, зокрема, найперше – закликав українців перестати вірити фейкам і брати за основу лише перевірені інформаційні матеріали.

«Ключовий фейк – те, що ЗСУ здаються, відступають. Всього цього нема. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм. Ці слова рідко коли говорили в останні роки, але хлопці дійсно воюють», – сказав Полодяк.

Він додав, що станом на ранок другого дня вже зрозумілий сценарій «спецоперації Російської Федерації» .

«Єдина ціль – зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського . Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте зрозуміти це. І тому – такий шалений тиск на Київ. І тому президент Зеленський залишається в Києві. Бо він має показати, що таке стійкість українського народу», - резюмував Подоляк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Росія, Україна, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою
Сьогодні, 10:46
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Російська техніка пішла на прорив в Київській області Російська техніка пішла на прорив в Київській області
24 лютий, 13:06
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО На Чернігівщині ЗСУ відбили прорив окупантів і захопили трофеї. ФОТО
Сьогодні, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою
Сьогодні, 10:46
 0
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
 0
Сценарій дій Російської федерації вже зрозумілий, – Офіс президента України. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
 0
Українські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
 0
У Чорнобильській зоні фіксують збільшення радіації
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8