Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО





Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.



"Один важко поранений - йому, виявляється, допомагають. Обоє з Кемеровської області. Розповіли, що командири сказали, що їдуть на навчання. А ось і їхні документи", - йдеться в його повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Київської області під Гостомелем затримала двох російських окупантів під час сутички.Про це повідомив радник голови МВСна своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео."Один важко поранений - йому, виявляється, допомагають. Обоє з Кемеровської області. Розповіли, що командири сказали, що їдуть на навчання. А ось і їхні документи", - йдеться в його повідомленні.

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