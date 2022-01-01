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Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО

Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Поліція Київської області під Гостомелем затримала двох російських окупантів під час сутички.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.

"Один важко поранений - йому, виявляється, допомагають. Обоє з Кемеровської області. Розповіли, що командири сказали, що їдуть на навчання. А ось і їхні документи", - йдеться в його повідомленні.

Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО

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Теги: Росія, Україна, війна, полонені
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