Під Гостомелем затримали двох російських окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:44
Поліція Київської області під Гостомелем затримала двох російських окупантів під час сутички.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.
"Один важко поранений - йому, виявляється, допомагають. Обоє з Кемеровської області. Розповіли, що командири сказали, що їдуть на навчання. А ось і їхні документи", - йдеться в його повідомленні.
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Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці, оприлюднивши відео.
"Один важко поранений - йому, виявляється, допомагають. Обоє з Кемеровської області. Розповіли, що командири сказали, що їдуть на навчання. А ось і їхні документи", - йдеться в його повідомленні.
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