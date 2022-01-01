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Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою

Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою
Щоб зупинити просування танкової колони РФ з Криму, окремим батальйоном морської піхоти було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.

Виконати це завдання визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону", - йдеться у повідомленні.

Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.

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Теги: військовий, Генічеськ, Херсонщина, підірвав себе
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