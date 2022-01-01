Герої сучасності: на Херсонщині український солдат підірвав міст разом із собою





Виконати це завдання визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович,



"Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону", - йдеться у повідомленні.



Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.



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