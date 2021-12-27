У Луцьку завершили тестування сирени
Сьогодні, 10:50
У Луцьку відбулося тестування системи оповіщення.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
«Тренування відбулось для перевірки технічних параметрів. Тренування завершено», – написав мер.
Зауважимо, що лучани повідомляють про те, що не у всіх районах було чутно сирени. Але відомо, що гудки були короткими й, оскільки тестували саме технічні параметри, то, можливо, не ставили завдання подати саме гучний сигнал.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
«Тренування відбулось для перевірки технічних параметрів. Тренування завершено», – написав мер.
Зауважимо, що лучани повідомляють про те, що не у всіх районах було чутно сирени. Але відомо, що гудки були короткими й, оскільки тестували саме технічні параметри, то, можливо, не ставили завдання подати саме гучний сигнал.
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Коментарі 2
На 40-му не було чути сирени.
Не було чути ніде
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