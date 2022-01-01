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Друга доба війни: поліція Волині прокоментувала ситуацію

Друга доба війни: поліція Волині прокоментувала ситуацію
Поліція Волині продовжує посилено працювати в умовах воєнного стану. Загальна безпекова ситуація в області наразі стабільно контрольована.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Всі правоохоронні органи працюють в режимі воєнного часу. Більша частина поліцейських – на вулицях, забезпечують правопорядок і несуть службу на КПП.

Так, за минулу добу до поліції Волині надійшло понад 1300 звернень від громадян. Переважна їх більшість – це повідомлення про виявлення підозрілих предметів, автомобілів та осіб, тобто інформаційного характеру.

Надзвичайних подій не було.

Окремі громадяни телефонували на 102 більше десятка разів з тими самими запитаннями і таким чином перевантажували роботу служби.

Однак всі підрозділи працюють і продовжують реагувати на виклики.

Люди повідомляли і про присутність у небі над обласним центром безпілотних літальних апаратів: нині їх приналежність встановлюється.

Окрім цього, волиняни, зокрема, ветерани ОВС, цікавилися, як отримати зброю та потрапити до лав територіальних батальйонів для захисту країни.

Також відучора, згідно з Указом Президента України, в області створена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони та запроваджена комендантська година, яка діє з 22:00 до 7:00 год.

Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.

Правоохоронці виявили поодиноких порушників режиму комендантської години, на них склали адміністративні матеріали.

Також на в’їздах-виїздах з населених пунктів встановлені контрольно-пропускні пункти, наразі їх 15. Поліцейські перевіряють документи, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.

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Теги: поліція Волині, ситуація, війна, Росія, Україна
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