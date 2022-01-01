Друга доба війни: поліція Волині прокоментувала ситуацію





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Всі правоохоронні органи працюють в режимі воєнного часу. Більша частина поліцейських – на вулицях, забезпечують правопорядок і несуть службу на КПП.



Так, за минулу добу до поліції Волині надійшло понад 1300 звернень від громадян. Переважна їх більшість – це повідомлення про виявлення підозрілих предметів, автомобілів та осіб, тобто інформаційного характеру.



Надзвичайних подій не було.



Окремі громадяни телефонували на 102 більше десятка разів з тими самими запитаннями і таким чином перевантажували роботу служби.



Однак всі підрозділи працюють і продовжують реагувати на виклики.



Люди повідомляли і про присутність у небі над обласним центром безпілотних літальних апаратів: нині їх приналежність встановлюється.



Окрім цього, волиняни, зокрема, ветерани ОВС, цікавилися, як отримати зброю та потрапити до лав територіальних батальйонів для захисту країни.



Також відучора, згідно з Указом Президента України, в області створена Волинська обласна



Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.



Правоохоронці виявили поодиноких порушників режиму комендантської години, на них склали адміністративні матеріали.



Також на в’їздах-виїздах з населених пунктів встановлені контрольно-пропускні пункти, наразі їх 15. Поліцейські перевіряють документи, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині продовжує посилено працювати в умовах воєнного стану. Загальна безпекова ситуація в області наразі стабільно контрольована.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Всі правоохоронні органи працюють в режимі воєнного часу. Більша частина поліцейських – на вулицях, забезпечують правопорядок і несуть службу на КПП.Так, за минулу добу до поліції Волині надійшло понад 1300 звернень від громадян. Переважна їх більшість – це повідомлення про виявлення підозрілих предметів, автомобілів та осіб, тобто інформаційного характеру.Надзвичайних подій не було.Окремі громадяни телефонували на 102 більше десятка разів з тими самими запитаннями і таким чином перевантажували роботу служби.Однак всі підрозділи працюють і продовжують реагувати на виклики.Люди повідомляли і про присутність у небі над обласним центром безпілотних літальних апаратів: нині їх приналежність встановлюється.Окрім цього, волиняни, зокрема, ветерани ОВС, цікавилися, як отримати зброю та потрапити до лав територіальних батальйонів для захисту країни.Також відучора, згідно з Указом Президента України, в області створена Волинська обласна військова адміністрація для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони та запроваджена комендантська година , яка діє з 22:00 до 7:00 год.Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.Правоохоронці виявили поодиноких порушників режиму комендантської години, на них склали адміністративні матеріали.Також на в’їздах-виїздах з населених пунктів встановлені контрольно-пропускні пункти, наразі їх 15. Поліцейські перевіряють документи, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.

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