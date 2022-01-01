Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами





Про це Ольга Валянік.



Є гостра потреба у джгутах, турнікетах. Решта за можливістю - бинти, кровоспинні, вата, марля, рукавички сині (нітрилові), павербанки.



Точка збору - ГаРмИдЕр ангар-stage, Вул. Залізнична, 9.



Приносити можна з 11:30

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьки прикордонники (медики) мають потребу в аптечках.Про це заявила волонтерка з ЛуцькаЄ гостра потреба у джгутах, турнікетах. Решта за можливістю - бинти, кровоспинні, вата, марля, рукавички сині (нітрилові), павербанки.Точка збору - ГаРмИдЕр ангар-stage, Вул. Залізнична, 9.Приносити можна з 11:30

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