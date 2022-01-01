Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами
Сьогодні, 11:27
Луцьки прикордонники (медики) мають потребу в аптечках.
Про це заявила волонтерка з Луцька Ольга Валянік.
Є гостра потреба у джгутах, турнікетах. Решта за можливістю - бинти, кровоспинні, вата, марля, рукавички сині (нітрилові), павербанки.
Точка збору - ГаРмИдЕр ангар-stage, Вул. Залізнична, 9.
Приносити можна з 11:30
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Про це заявила волонтерка з Луцька Ольга Валянік.
Є гостра потреба у джгутах, турнікетах. Решта за можливістю - бинти, кровоспинні, вата, марля, рукавички сині (нітрилові), павербанки.
Точка збору - ГаРмИдЕр ангар-stage, Вул. Залізнична, 9.
Приносити можна з 11:30
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