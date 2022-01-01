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Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами

Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами
Луцьки прикордонники (медики) мають потребу в аптечках.

Про це заявила волонтерка з Луцька Ольга Валянік.

Є гостра потреба у джгутах, турнікетах. Решта за можливістю - бинти, кровоспинні, вата, марля, рукавички сині (нітрилові), павербанки.

Точка збору - ГаРмИдЕр ангар-stage, Вул. Залізнична, 9.

Приносити можна з 11:30

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Теги: допомога, Луцьк, медикаменти
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