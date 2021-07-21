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Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі

Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Про це інформують у пресслужбі МВС.

Можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.

Адреса бота в Телеграм - @ukraine_avanger_bot

Додають, щото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

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Теги: Кіберполіція, бот, мітки
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