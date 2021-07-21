Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі
Сьогодні, 12:00
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
Про це інформують у пресслужбі МВС.
Можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.
Адреса бота в Телеграм - @ukraine_avanger_bot
Додають, щото необхідно робити через бот та додавати геомітку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі МВС.
Можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.
Адреса бота в Телеграм - @ukraine_avanger_bot
Додають, щото необхідно робити через бот та додавати геомітку.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі
Сьогодні, 12:00
Лучан просять допомогти прикордонникам медикаментами
Сьогодні, 11:27
Війна з Росією: ситуація в Україні в регіонах станом на 10:00
Сьогодні, 11:15
Друга доба війни: поліція Волині прокоментувала ситуацію
Сьогодні, 10:59
У Луцьку завершили тестування сирени
Сьогодні, 10:50
Медіа