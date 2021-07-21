Кіберполіція створила бот для фото міток на дорозі





Про це інформують у пресслужбі МВС.



Можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.



Адреса бота в Телеграм - @ukraine_avanger_bot



Додають, щото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.Про це інформують у пресслужбі МВС.Можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps.Адреса бота в Телеграм - @ukraine_avanger_botДодають, щото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію