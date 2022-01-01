Як діяти в ситуації, коли поряд немає бомбосховища





Про це пише



Що потрібно відразу зробити, якщо ви почули сирену:



- ви вдома: увімкніть радіо чи телевізор, слухайте лише офіційні канали та виконуйте інструкції;

- ви на вулиці, в незнайомому місці: перевірте мобільний телефон, на нього можуть надходити термінові повідомлення з інформацією від поліції чи МНС.



Також пам’ятайте, що після сигналу тривоги, обов’язково по гучномовцю буде передано повідомлення, як діяти.



Що означають різні сигнали сирен



- звуки сирен тривають протягом кількох хвилин та мають переривчастий характер — це сигнал означає “Увага всім” та після нього зазвичай починає лунати важлива інформація про надзвичайну ситуацію та інструкції, як діяти;

- один сигнал — попередження;

- три поспіль з невеликою перервою — тривога;

- короткий сигнал сирени до 5-10 секунд та повідомлення — відбій повітряної тривоги.



Якщо відключився інтернет, радіозв’язок та електроенергія, потрібно орієнтуватися виключно на сигнали сирен.



Я знаходжуся вдома і почув повідомлення: що мені робити?





Прямуйте до найближчого бомбосховища:



- повідомте сусідів про отриману інформацію (особливо, якщо ви знаєте, що поряд живуть люди похилого віку);

- приведіть в порядок та готовність індивідуальні засоби захисту, а також “тривожну валізу”, в яку повинні входити найнеобхідніші речі;

постійно тримайте біля себе аптечку, пристрої для зв’язку, документи, запас їжі та води;

- проведіть в будинку чи квартирі всі необхідні профілактичні протипожежні засоби (вимкніть водопостачання, газ, електропостачання).



Якщо ви залишились дома



- Якщо ви через будь-яку причину не можете попрямувати до укриття. Залишайтеся вдома, не виходьте на вулицю. Закрийтеся у ванній кімнаті, ляжте на підлогу та накрийте голову руками.



- Не забудьте заздалегідь заклеїти вікна скотчем чи завісити щільною тканиною, забарикадувати предметами меблів. Так ви зможете захистити себе від уламків скла.



Поряд немає бомбосховища: що мені робити?





Якщо ви почули звуки обстрілу або сигнал тривоги, варто відразу знайти найближчий підземний перехід, підвал або навіть просто спуститися на перший поверх будинку.



Що може слугувати укриттям, якщо немає бомбосховища



- перший поверх будь-якої будівлі, підвал (навіть багатоповерхівки), підземний перехід, станція метро, льох;

- якщо до укриття бігти надто довго і у вас немає часу, зайдіть в ванну кімнату, зачиніть двері, намагайтеся триматися подалі від вікон;

- спробуйте захистити себе та тих, хто потребує вашої допомоги (діти, інваліди, люди похилого віку).



Як себе поводити в укритті?



- ляжте на підлогу і накрийте голову руками, якщо у вас є сумка, захистіться нею;

- добре, якщо поруч є тротуар, бордюр, канава — краще лягати в таких місцях;

- будівля може завалитися, але в підвалах часто є такі місця, де людина може сховатися і вберегти життя в перші години після руйнування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звуки сирен — це попереджувальний сигнал “Увага всім”. Вони можуть надходити з гучномовців на підприємствах і по місту. Сигнали носять переривчастий характер.Про це пише ТСН - ви вдома: увімкніть радіо чи телевізор, слухайте лише офіційні канали та виконуйте інструкції;- ви на вулиці, в незнайомому місці: перевірте мобільний телефон, на нього можуть надходити термінові повідомлення з інформацією від поліції чи МНС.Також пам’ятайте, що після сигналу тривоги, обов’язково по гучномовцю буде передано повідомлення, як діяти.- звуки сирен тривають протягом кількох хвилин та мають переривчастий характер — це сигнал означає “Увага всім” та після нього зазвичай починає лунати важлива інформація про надзвичайну ситуацію та інструкції, як діяти;- один сигнал — попередження;- три поспіль з невеликою перервою — тривога;- короткий сигнал сирени до 5-10 секунд та повідомлення — відбій повітряної тривоги.Якщо відключився інтернет, радіозв’язок та електроенергія, потрібно орієнтуватися виключно на сигнали сирен.Прямуйте до найближчого бомбосховища:- повідомте сусідів про отриману інформацію (особливо, якщо ви знаєте, що поряд живуть люди похилого віку);- приведіть в порядок та готовність індивідуальні засоби захисту, а також “тривожну валізу”, в яку повинні входити найнеобхідніші речі;постійно тримайте біля себе аптечку, пристрої для зв’язку, документи, запас їжі та води;- проведіть в будинку чи квартирі всі необхідні профілактичні протипожежні засоби (вимкніть водопостачання, газ, електропостачання).- Якщо ви через будь-яку причину не можете попрямувати до укриття. Залишайтеся вдома, не виходьте на вулицю. Закрийтеся у ванній кімнаті, ляжте на підлогу та накрийте голову руками.- Не забудьте заздалегідь заклеїти вікна скотчем чи завісити щільною тканиною, забарикадувати предметами меблів. Так ви зможете захистити себе від уламків скла.Якщо ви почули звуки обстрілу або сигнал тривоги, варто відразу знайти найближчий підземний перехід, підвал або навіть просто спуститися на перший поверх будинку.- перший поверх будь-якої будівлі, підвал (навіть багатоповерхівки), підземний перехід, станція метро, льох;- якщо до укриття бігти надто довго і у вас немає часу, зайдіть в ванну кімнату, зачиніть двері, намагайтеся триматися подалі від вікон;- спробуйте захистити себе та тих, хто потребує вашої допомоги (діти, інваліди, люди похилого віку).- ляжте на підлогу і накрийте голову руками, якщо у вас є сумка, захистіться нею;- добре, якщо поруч є тротуар, бордюр, канава — краще лягати в таких місцях;- будівля може завалитися, але в підвалах часто є такі місця, де людина може сховатися і вберегти життя в перші години після руйнування.

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