З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності





Про це пише



Як це працює:



1) Заповнюєте заявки:



Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете.

Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас.

2) Далі оператори будуть обробляти заявки і намагатися допомогти зустрічам людей.



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