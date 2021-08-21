З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності
Сьогодні, 12:36
В Україні з'явився простий сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності.
Про це пише ТСН.
Як це працює:
1) Заповнюєте заявки:
Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете.
Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас.
2) Далі оператори будуть обробляти заявки і намагатися допомогти зустрічам людей.
Деталі тут:
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Про це пише ТСН.
Як це працює:
1) Заповнюєте заявки:
Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете.
Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас.
2) Далі оператори будуть обробляти заявки і намагатися допомогти зустрічам людей.
Деталі тут:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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