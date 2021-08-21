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З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності

З'явився сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності
В Україні з'явився простий сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності.

Про це пише ТСН.

Як це працює:

1) Заповнюєте заявки:

Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете.
Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас.
2) Далі оператори будуть обробляти заявки і намагатися допомогти зустрічам людей.

Деталі тут:

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Теги: Українці, евакуація, сервіс
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