У Луцьку діятимуть пункти збору необхідних товарів для тероборони. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 12:40
Завтра, 26 лютого, у Луцьку розпочинають роботу пункти збору товарів першої необхідності (ТПН) для особового складу підрозділів територіальної оборони.
Про це повідомив на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Нашим захисникам необхідні товари продовольчої та непродовольчої групи першої необхідності:
- Хліб/хлібобулочні вироби/галети, хлібці
- Консерви в металевих банках та консервації
- Крупи/макарори
- Продукти швидкого приготування
- Овочі та фрукти
- Чай/кава
- Шоколад, цукерки/ енергетики
- Інші продукти харчування, які не вимагають тривалого й складного приготування
- Найнеобхідніші засоби особистої гігієни
- Перев’язочні, знеболюючі, кровоспинні матеріали
А також: теплі ковдри, спальні мішки,батарейки, ліхтарики, каремати, сухий спирт, сірники, одноразовий посуд, устилки у взуття, цигарки.
Центральний пункт збору ТПН за адресою: місто Луцьк, Театральний майдан, 1
Приміщення Обласного музично-драматичного театру.
Графік роботи: щодня, без вихідних з 8.00 до 20.00
Пункти збору у мікрорайонах міста:
- Приміщення «Стріла» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, бульвар Дружби Народів, 13а
- Приміщення «Олімпія» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, пр-т Відродження, 39
- Приміщення «Білий м’яч» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, вул. Конякіна, 35
- Приміщення «Одісей» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, вул. Наливайка, 10
- Приміщення «Юність» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 12
Приміщення «Атлет» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 13
Графік роботи: щодня, без вихідних з 9.00 до 17.00
Телефони для довідок Центрального пункту збору: 777939, 722070, 066 0502344
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Про це повідомив на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Нашим захисникам необхідні товари продовольчої та непродовольчої групи першої необхідності:
- Хліб/хлібобулочні вироби/галети, хлібці
- Консерви в металевих банках та консервації
- Крупи/макарори
- Продукти швидкого приготування
- Овочі та фрукти
- Чай/кава
- Шоколад, цукерки/ енергетики
- Інші продукти харчування, які не вимагають тривалого й складного приготування
- Найнеобхідніші засоби особистої гігієни
- Перев’язочні, знеболюючі, кровоспинні матеріали
А також: теплі ковдри, спальні мішки,батарейки, ліхтарики, каремати, сухий спирт, сірники, одноразовий посуд, устилки у взуття, цигарки.
Центральний пункт збору ТПН за адресою: місто Луцьк, Театральний майдан, 1
Приміщення Обласного музично-драматичного театру.
Графік роботи: щодня, без вихідних з 8.00 до 20.00
Пункти збору у мікрорайонах міста:
- Приміщення «Стріла» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, бульвар Дружби Народів, 13а
- Приміщення «Олімпія» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, пр-т Відродження, 39
- Приміщення «Білий м’яч» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, вул. Конякіна, 35
- Приміщення «Одісей» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, вул. Наливайка, 10
- Приміщення «Юність» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 12
Приміщення «Атлет» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»
м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 13
Графік роботи: щодня, без вихідних з 9.00 до 17.00
Телефони для довідок Центрального пункту збору: 777939, 722070, 066 0502344
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