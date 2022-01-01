У Луцьку діятимуть пункти збору необхідних товарів для тероборони. ПЕРЕЛІК

Завтра, 26 лютого, у Луцьку розпочинають роботу пункти збору товарів першої необхідності (ТПН) для особового складу підрозділів територіальної оборони.Про це повідомив на своїй сторінці Луцький міський головаНашим захисникам необхідні товари продовольчої та непродовольчої групи першої необхідності:- Хліб/хлібобулочні вироби/галети, хлібці- Консерви в металевих банках та консервації- Крупи/макарори- Продукти швидкого приготування- Овочі та фрукти- Чай/кава- Шоколад, цукерки/ енергетики- Інші продукти харчування, які не вимагають тривалого й складного приготування- Найнеобхідніші засоби особистої гігієни- Перев’язочні, знеболюючі, кровоспинні матеріалиА також: теплі ковдри, спальні мішки,батарейки, ліхтарики, каремати, сухий спирт, сірники, одноразовий посуд, устилки у взуття, цигарки.Центральний пункт збору ТПН за адресою:Приміщення Обласного музично-драматичного театру.Пункти збору у мікрорайонах міста:- Приміщення «Стріла» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»- Приміщення «Олімпія» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»- Приміщення «Білий м’яч» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради»- Приміщення «Одісей» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»- Приміщення «Юність» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»Приміщення «Атлет» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради»