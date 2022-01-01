Зеленський призначив командувача Нацгвардії України
Сьогодні, 12:48
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України.
Про це йдеться в указі №73/2022, оприлюдненому 25 лютого.
"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в документі.
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Про це йдеться в указі №73/2022, оприлюдненому 25 лютого.
"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в документі.
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