На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки
Сьогодні, 13:22
18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Сьогодні, 25 лютого, близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.
Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.
Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.
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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Сьогодні, 25 лютого, близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.
Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.
Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.
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Руки відрубати.
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