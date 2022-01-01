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На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки

На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки
18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Сьогодні, 25 лютого, близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.

Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою.

Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

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Теги: Рівненщина, Росія, війна, дорога, мітки
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