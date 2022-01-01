«Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам?» – Зеленський до Європи

В Україні наразі відбувається те, що Європа вже бачила під час Другої світової війни і про що говорила: «Ніколи знову». Але ось це знову сталося, але реакція Європи не задовільняє Україну.Про це під час відеозвернення до Європи заявив президент УкраїниПрезидент зауважив, що наразі триває не просто вторгнення у нашу країну, а війни проти Європи.«Впевнений ви це бачите, вся Європа. Але ми не бачимо, що ви збираєтеся з цим робити, як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?», - сказав Зеленський.Він наголосив, що деякі країни ввели проти Росії секторальні санкції. Але наступ досі триває.«Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію», - висловився Зеленський. Він перерахував конкретні заходи, яких може вжити Європа: анулювання віз для росіян, відключення від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.«Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всій Європі», - сказав Зеленський і додав, що ще можна зупинити агресію.