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«Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам?» – Зеленський до Європи

«Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам?» – Зеленський до Європи
В Україні наразі відбувається те, що Європа вже бачила під час Другої світової війни і про що говорила: «Ніколи знову». Але ось це знову сталося, але реакція Європи не задовільняє Україну.

Про це під час відеозвернення до Європи заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що наразі триває не просто вторгнення у нашу країну, а війни проти Європи.

«Впевнений ви це бачите, вся Європа. Але ми не бачимо, що ви збираєтеся з цим робити, як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що деякі країни ввели проти Росії секторальні санкції. Але наступ досі триває.

«Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію», - висловився Зеленський. Він перерахував конкретні заходи, яких може вжити Європа: анулювання віз для росіян, відключення від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

«Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всій Європі», - сказав Зеленський і додав, що ще можна зупинити агресію.


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Теги: звернення, Зеленський, війна, Європа
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