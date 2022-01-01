вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану

На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану
На Волині зупинили усі планові роботи із знеструмленням споживачів на період воєнного стану.

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» працює у звичайному режимі за номером 0 800 21 01 31.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку діятимуть пункти збору необхідних товарів для тероборони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Луцьк, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київ вступив у фазу активної оборони
Сьогодні, 14:45
«Давайте сідати за стіл переговорів»: Зеленський звернувся до Путіна. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану
Сьогодні, 14:00
На Волині рівень радіації не перевищує норму
Сьогодні, 13:42
«Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам?» – Зеленський до Європи
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 лютого
23 лютий, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 лютого
22 лютий, 19:00
Де у Луцьку завтра, 22 лютого, не буде світла Де у Луцьку завтра, 22 лютого, не буде світла
21 лютий, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого
17 лютий, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
Сьогодні, 15:00
 3
Генеральне консульство Польщі у Луцьку припинило роботу
Сьогодні, 15:20
 0
Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську
Сьогодні, 15:13
 0
Київ вступив у фазу активної оборони
Сьогодні, 14:45
 0
«Давайте сідати за стіл переговорів»: Зеленський звернувся до Путіна. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
Медіа
відео
1/8