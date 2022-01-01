На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану





Про це повідомляє «Волиньобленерго».



Кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» працює у звичайному режимі за номером 0 800 21 01 31.



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