На Волині не буде планових відключень світла на період воєнного стану
Сьогодні, 14:00
На Волині зупинили усі планові роботи із знеструмленням споживачів на період воєнного стану.
Про це повідомляє «Волиньобленерго».
Кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» працює у звичайному режимі за номером 0 800 21 01 31.
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Про це повідомляє «Волиньобленерго».
Кол-центр ПрАТ «Волиньобленерго» працює у звичайному режимі за номером 0 800 21 01 31.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку діятимуть пункти збору необхідних товарів для тероборони
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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