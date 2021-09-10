«Давайте сідати за стіл переговорів»: Зеленський звернувся до Путіна. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
Наразі триває не просто вторгнення в Україну, а війни проти Європи.
Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Лідер України також зауважив, що Європа не робить достатно дієвих кроків для того, щоб протидіяти російській агресії.
Він перерахував конкретні заходи, яких може вжити Європа: анулювання віз для росіян, відключення від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.
«Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всій Європі», - сказав Зеленський і додав, що ще можна зупинити агресію.
У тому ж зверненні віз вернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії.
«Хочу ще раз звернутись до президента Російської Федерації. По всій території України тривають бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей», - сказав російською президент України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Лідер України також зауважив, що Європа не робить достатно дієвих кроків для того, щоб протидіяти російській агресії.
Він перерахував конкретні заходи, яких може вжити Європа: анулювання віз для росіян, відключення від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.
«Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всій Європі», - сказав Зеленський і додав, що ще можна зупинити агресію.
У тому ж зверненні віз вернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії.
«Хочу ще раз звернутись до президента Російської Федерації. По всій території України тривають бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей», - сказав російською президент України.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську
Сьогодні, 15:13
На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки
Сьогодні, 13:22
Коментарі 0
Останні новини
«Давайте сідати за стіл переговорів»: Зеленський звернувся до Путіна. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
На Волині рівень радіації не перевищує норму
Сьогодні, 13:42
Медіа