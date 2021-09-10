«Давайте сідати за стіл переговорів»: Зеленський звернувся до Путіна. ВІДЕО

Наразі триває не просто вторгнення в Україну, а війни проти Європи.Про це у відеозверненні заявив президент УкраїниЛідер України також зауважив, що Європа не робить достатно дієвих кроків для того, щоб протидіяти російській агресії.Він перерахував конкретні заходи, яких може вжити Європа: анулювання віз для росіян, відключення від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.«Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу всій Європі», - сказав Зеленський і додав, що ще можна зупинити агресію.У тому ж зверненні віз вернувся до президента РФіз закликом сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії.«Хочу ще раз звернутись до президента Російської Федерації. По всій території України тривають бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей», - сказав російською президент України.