За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:45
За одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті) на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Про це інформують у пресслужбі ВРУ.
Кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).
«Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Національний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.
Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
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Про це інформують у пресслужбі ВРУ.
Кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).
«Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.
Національний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.
Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
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