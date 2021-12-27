За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень

За одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті) на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.Про це інформують у пресслужбі ВРУ.Кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).«Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України», – сказав Голова Національного банку УкраїниНаціональний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.