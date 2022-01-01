Київ вступив у фазу активної оборони

Мер Києваповідомив, що столиця вступила в фазу оборони. Та закликав киян бути пильними, обережними і без нагальної потреби не покидати домівки чи укриття.Про це Віталій Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу в ефірі телеканалу “Київ”, - інформують на сайті КМДА.“Інформую вас про ситуацію в Києві та дії міської влади в умовах російської агресії та воєнного стану в столиці. Ситуація складна і напружена. Сьогодні російська армія атакувала Київ. Після четвертої ранку ракетних ударів завдали по житлових кварталах Києва. Внаслідок потрапляння уламків ракети сильно постраждав житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Поранення отримали четверо мешканців будинку. Також через наїзд російської бронетехніки на приватне авто на Оболоні постраждав мирний мешканець – чоловік похилого віку. Він перебуває в реанімації в лікарні швидкої допомоги. У важкому стані. У зв’язку з наближенням активних бойових дій міська влада звертається до мешканців Оболонського району не виходити на вулиці. Бо це – небезпечно. Залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити можна тільки, якщо, за сигналу повітряної тривоги, ви прямуєте в укриття. З мапою укриттів можна ознайомитися на сайті та в соцмережах міської влади. Не покидати домівок чи укриттів я закликаю і мешканців інших районів Києва. Щоб не наражатися на небезпеку”, – звернуся до киян Віталій Кличко.За словами мера, столиця вступила в фазу оборони.“Місто вступило в фазу оборони. Зараз в деяких районах столиці лунають постріли і вибухи. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. Ворог уже в Києві. Ми повинні втримати столицю, яку ворог хоче поставити на коліна та знищити!” – наголосив Кличко.За словами Віталія Кличка, всі, хто може обороняти місто, повинні долучатися та чинити спротив – допомагати українським воїнам.“Збройні сили сьогодні демонструють героїзм і самопожертву. Заради нас із вами. Заради нашої держави. Українська армія тримає оборону навколо Києва. Ситуація складна. Але ми віримо в наші Збройні сили. Підтримуємо їх і усіляко допомагаємо. Сьогодні я закликаю киян бути особливо пильними: сповіщати про підозрілі предмети та мітки, які закладають диверсанти для коригування вогню ворога. Ми як міська влада робимо все можливе, аби втримати ситуацію під контролем. Забезпечуємо функціонування критичної інфраструктури міста. Інфраструктури житлово-комунального господарства. Громадський транспорт та метро в місті працюють. Але, зазначу: при сигналі “Повітряна тривога” наземні станції “Дніпро”, “Гідропарк”, “Лівобережна”, “Дарниця”, “Чернігівська”, “Лісова” не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів. Укриватися можна в підземних станціях метро”, – наголосив мер Києва.Він зазначив, що в разі повітряної тривоги і увімкнення сирен – підземні станції відкриті для укриття мешканців у будь-який час доби – щоб пересидіти загрозу.Разом з тим, мер Києва закликав киян зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності. Підготувати теплі речі, пледи – для того, щоб брати їх на часперебування в укриттях.“Я говорив і ще раз повторю: сьогодні дуже багато дезінформації, яку масово розповсюджують з метою посіяти паніку. Це – теж частина війни Росії протиУкраїни. Тому, довіряємо тільки інформації з офіційних джерел. Як би це складно не було, зберігаємо спокій! Підтримуємо наші Збройні Сили, які захищають нас сьогодні і б’ються за українську землю. В багатьох містах України тривають бої. І наші воїни добряче «насипають» агресору. Сьогодні Україна показує себе, як країна, що рішуче, гідно і самовіддано захищає свою свободу, державність і демократичний вибір! Буде складно, бо орда велика. Але ми повинні вистояти! Слава Україні!” – підкреслив Віталій Кличко.