Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів





Про це інформують у пресслужбі Сухопутних військ України.



Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.



"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.



Мер Києва

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.Про це інформують у пресслужбі Сухопутних військ України.Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала."Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вступила в фазу оборони . Та закликав киян бути пильними, обережними і без нагальної потреби не покидати домівки чи укриття.

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