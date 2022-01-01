Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
Сьогодні, 15:00
Сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
Про це інформують у пресслужбі Сухопутних військ України.
Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вступила в фазу оборони. Та закликав киян бути пильними, обережними і без нагальної потреби не покидати домівки чи укриття.
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Про це інформують у пресслужбі Сухопутних військ України.
Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вступила в фазу оборони. Та закликав киян бути пильними, обережними і без нагальної потреби не покидати домівки чи укриття.
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