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Генеральне консульство Польщі у Луцьку припинило роботу

Генеральне консульство Польщі у Луцьку припинило роботу
Від 24 робота роботу Генерального консульства Польщі у Луцьку припиняють на невизначений термін з питань безпеки.

Про це повідомили на їх сторінці у Фейсбук.

Додатково повідомили, що польські прикордонники впускають на територію Польщі без закордонного паспорту, проте треба буде пред’явити документ, який засвідчує особу.



Нагадаємо, з території України не випускають чоловіків 18-60 років, які мають намір виїхати в Польщу.


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Теги: Генеральне консульство Польщі у Луцьку
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