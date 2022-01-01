Генеральне консульство Польщі у Луцьку припинило роботу
Сьогодні, 15:20
Від 24 робота роботу Генерального консульства Польщі у Луцьку припиняють на невизначений термін з питань безпеки.
Про це повідомили на їх сторінці у Фейсбук.
Додатково повідомили, що польські прикордонники впускають на територію Польщі без закордонного паспорту, проте треба буде пред’явити документ, який засвідчує особу.
Нагадаємо, з території України не випускають чоловіків 18-60 років, які мають намір виїхати в Польщу.
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Про це повідомили на їх сторінці у Фейсбук.
Додатково повідомили, що польські прикордонники впускають на територію Польщі без закордонного паспорту, проте треба буде пред’явити документ, який засвідчує особу.
Нагадаємо, з території України не випускають чоловіків 18-60 років, які мають намір виїхати в Польщу.
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