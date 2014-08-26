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Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську

Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише РБК, передає "Українська Правда".

Зазначають, що Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.

За словами Пєскова, до неї увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.

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Теги: Путін, переговори
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