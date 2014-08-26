Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську
Сьогодні, 15:13
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.
Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише РБК, передає "Українська Правда".
Зазначають, що Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.
За словами Пєскова, до неї увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.
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Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише РБК, передає "Українська Правда".
Зазначають, що Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.
За словами Пєскова, до неї увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.
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