Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську

Володимир Путін повідомив, що готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.



Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише



Зазначають, що Путін готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.



За словами Пєскова, до неї увійдуть представники Міноборони, МЗС та адміністрації Кремля.



Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів.

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