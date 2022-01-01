Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
Сьогодні, 15:33
Зазнавши значних втрат в районі Біловодська, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗС України.
Сьогодні опівдні, 25 лютого, українські воїни дали бій російським окупантам у районі Біловодська. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
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Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗС України.
Сьогодні опівдні, 25 лютого, українські воїни дали бій російським окупантам у районі Біловодська. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
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