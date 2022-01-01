вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею

Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
Зазнавши значних втрат в районі Біловодська, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗС України.

Сьогодні опівдні, 25 лютого, українські воїни дали бій російським окупантам у районі Біловодська. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.

Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, війська, втрати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«На Волині – все спокійно»: оперативний штаб вперше прокоментував ситуацію в області. ВІДЕО
Почалася повномасштабна війна: ракетні обстріли відбуваються по всій Україні
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навчальних сирен більше не буде: населення Волині просять реагувати
Сьогодні, 15:47
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:45
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
Сьогодні, 15:33
Генеральне консульство Польщі у Луцьку припинило роботу
Сьогодні, 15:20
Путін готовий до перемовин з Україною у Мінську
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України Росія вже втратила приблизно 800 окупантів України
Сьогодні, 06:19
15 літальних апаратів, ракети «Іскандер» і «Калібр»: Повітряні сили України завдали ворогу суттєвих втрат. ВІДЕО 15 літальних апаратів, ракети «Іскандер» і «Калібр»: Повітряні сили України завдали ворогу суттєвих втрат. ВІДЕО
Сьогодні, 03:34
Байден запровадив санкції проти Байден запровадив санкції проти
22 лютий, 01:06
Путін доручив ввести російські війська в ОРДЛО Путін доручив ввести російські війська в ОРДЛО
22 лютий, 00:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні загинуло вже 2800 російських військових
Сьогодні, 16:25
 3
За добу на підтримку ЗСУ надійшло майже 300 мільйонів гривень
Сьогодні, 15:45
 3
Українська армія пішла у контрнаступ на Луганщині: зазнавши втрат, росіяни рятуються втечею
Сьогодні, 15:33
 3
Таких втрат Росія ще не мала ніколи: ЗСУ вже знищили понад 1000 ворогів
Сьогодні, 15:00
 3
Негайно навести порядок з системою оповіщення: Поліщук вимагає в ОДА координації щодо сирен
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8