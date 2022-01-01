Навчальних сирен більше не буде: населення Волині просять реагувати
Сьогодні, 15:47
Жителям Волинської області повідомляють, що станом на 14:00 годину 25 лютого усі тестування систем оповіщення завершені.
Будь-яку наступну сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Окрім того, в період повітряної тривоги про загрозу, в першу чергу, повідомлятимуть керівництво районів та міст. Стежте за їхніми офіційними джерелами інформації.
Також рекомендують увімкнути радіостанцію «Луцьк» на хвилі 88,3 fm, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію.
Покинути укриття можна лише після звучання сирени з повідомленням «Відбій повітряної тривоги».
Зберігайте спокій, ситуація під контролем.
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Будь-яку наступну сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Окрім того, в період повітряної тривоги про загрозу, в першу чергу, повідомлятимуть керівництво районів та міст. Стежте за їхніми офіційними джерелами інформації.
Також рекомендують увімкнути радіостанцію «Луцьк» на хвилі 88,3 fm, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію.
Покинути укриття можна лише після звучання сирени з повідомленням «Відбій повітряної тривоги».
Зберігайте спокій, ситуація під контролем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Особисто сирени ні однієї не чув, так само як і тестової з 10:50
Чи лунають Луцькі сирени по радіо, і по якому каналу???
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