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Росія обстріляла на Київщині дитбудинок із 50 дітьми, - Венедіктова

Росія обстріляла на Київщині дитбудинок із 50 дітьми, - Венедіктова
Російська армія обстріляла, імовірно, з систем залпового вогню «Град» дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. У результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях. Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - йдеться в її повідомленні.

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Теги: Росія, україна, війна
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