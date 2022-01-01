Росія обстріляла на Київщині дитбудинок із 50 дітьми, - Венедіктова

Російська армія обстріляла, імовірно, з систем залпового вогню «Град» дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила генпрокурор Іу Facebook"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. У результаті зазначених протиправних дій постраждалі відсутні, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях. Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - йдеться в її повідомленні.