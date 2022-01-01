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В Україні загинуло вже 2800 російських військових

В Україні загинуло вже 2800 російських військових
З початку вторгнення в Україну російські окупанти несуть важкі втрати. Українські захисники нищать техніку та армію противника.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, станом на 15:00 25 лютого з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати(орієнтовно):

Танків до 80
Бойових броньованих машин різних типів 516
Літаки 10
Гелікоптери 7
Особого складу 2800.

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Теги: Україна, війна, росія
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