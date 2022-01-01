В Україні загинуло вже 2800 російських військових





Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



За словами заступниці міністра оборони, станом на 15:00 25 лютого з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати(орієнтовно):



Танків до 80

Бойових броньованих машин різних типів 516

Літаки 10

Гелікоптери 7

Особого складу 2800.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку вторгнення в Україну російські окупанти несуть важкі втрати. Українські захисники нищать техніку та армію противника.Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.За словами заступниці міністра оборони, станом на 15:00 25 лютого з початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати(орієнтовно):Танків до 80Бойових броньованих машин різних типів 516Літаки 10Гелікоптери 7Особого складу 2800.

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