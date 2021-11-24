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Негайно навести порядок з системою оповіщення: Поліщук вимагає в ОДА координації щодо сирен

Негайно навести порядок з системою оповіщення: Поліщук вимагає в ОДА координації щодо сирен
Луцький міський голова Ігор Поліщук роз'яснив механізм увімкнення системи оповіщення цивільного захисту та сирен.

Про це він заявив у відеозверненні через хаос у місті, який відбувається через спрацювання сирен після 16 години 25 лютого.

Люди тепер не розуміють, навчальні вони чи ні, одним чути, іншим - ні. Тож міський голова вирішив пояснити механізм.

Він зауважив, що згідно з усіма документами, сирени вмикає управління цивільного захисту Волинської ОДА на підставі повідомлення військових, які досліджують реальність загрози та інші обставини.

"Я вже звернувся до управління цивільного захисту Волинської ОДА та до інших посадових осіб ОДА з вимогою негайно навести порядок з системою оповіщення. Бо сьогодні ми бачимо, що надходить дуже багато скарг людей, які не можуть зрозуміти, що це за звуки і як їм діяти", - сказав Поліщук.

"Прошу навести лад, щоб люди знали, як діяти, а ми як орган місцевого самоврядування розуміли, яких заходів вживати і яку інформацію давати людям", - додав Поліщук.

Відповіді на питання про те, як діяти лучанам саме станом на 16:45, Поліщук поки не дав. Зауважимо, що перед цим він повідомив про те, що сирена, яка лунає наразі у різних частинах міста, не є навчальною за інформацією СБУ.

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Теги: сирени, ОДА
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