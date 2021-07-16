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Гроші з «ковідної» тисячі можна відправити на підтримку армії

Гроші з «ковідної» тисячі можна відправити на підтримку армії
Гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише ТСН.

"Не повірите! Але ми запускаємо оновлену послугу. "Повернись живим": гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки", - інформує міністр.

Зробити це можна за посиланням .

У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ.

Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!

Ви можете також переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".

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Теги: військові, ковідна тисяча, гроші, підтримка
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