«Ми з лейтенантом кричали, що ми свої»: російські окупанти розстрілюють власних бійців





Про це пише



ЗСУ взяли його в полон і доправили до лікарні. Під час допиту військовослужбовець розповів, що їхні командири сказали їм, що Україна обстрілює Росію.



За словами хлопця, їм розповіли, щов Україні в них ніхто не буде стріляти.



"Нам сказали, що тут всі за нас і ніхто не збирається воювати, що не дадуть людей. Так нам керівництво наше говорило. Сказали, що все мирно буде. Ми стояли, а потім нам сказали наступати. Спочатку пішла артилерія. Нас зайшло чоловік 20. Потім по нам начали стріляти ж наші Ми з лейтенантом кричали, що ми свої - їм по хрін. Спочатку лейтинанта вбили, потім мене поранили", - сказав окупант.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області у лікарні перебуває російський окупант, якого намагалися вбити ж свої під час нападу на Харків. Хлопець отримав поранення, а його лейтенанта, з яким він перебував, вбили свої ж.Про це пише ТСН ЗСУ взяли його в полон і доправили до лікарні. Під час допиту військовослужбовець розповів, що їхні командири сказали їм, що Україна обстрілює Росію.За словами хлопця, їм розповіли, щов Україні в них ніхто не буде стріляти."Нам сказали, що тут всі за нас і ніхто не збирається воювати, що не дадуть людей. Так нам керівництво наше говорило. Сказали, що все мирно буде. Ми стояли, а потім нам сказали наступати. Спочатку пішла артилерія. Нас зайшло чоловік 20. Потім по нам начали стріляти ж наші Ми з лейтенантом кричали, що ми свої - їм по хрін. Спочатку лейтинанта вбили, потім мене поранили", - сказав окупант.

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