Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну
Сьогодні, 17:55
Папа Римський Франциск 25 лютого особисто прийшов до посольства Росії в Римі з проханням про припинення війни в України.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Vatican news.
"Під час візиту, що тривав понад пів години, як підтвердив Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, Папа бажав висловити свою занепокоєність через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на Vatican news.
"Під час візиту, що тривав понад пів години, як підтвердив Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, Папа бажав висловити свою занепокоєність через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.
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