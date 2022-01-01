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Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну

Папа Римський особисто прийшов до посольства РФ з проханням припинити війну
Папа Римський Франциск 25 лютого особисто прийшов до посольства Росії в Римі з проханням про припинення війни в України.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Vatican news.

"Під час візиту, що тривав понад пів години, як підтвердив Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, Папа бажав висловити свою занепокоєність через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Теги: папа Римський, Ватикан, РФ, війна, Росія, Україна
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