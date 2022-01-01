Тривогу на Волині скасували





Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОДА.



За інформацією СБУ у Волинській області, сирена не навчальна.



Сирену вмикає управління цивільного захисту Волинської ОДА на підставі даних від військових, сказав мер міст Ігор Поліщук.



Наразі жителі можуть виходити з укриттів.



Нагадаємо, жителям Волинської області повідомляли, що



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