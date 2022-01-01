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Тривогу на Волині скасували

Тривогу на Волині скасували
Тривогу, яку оголосили сиренами у Луцьку впродовж останньої години, - скасували.

Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОДА.

За інформацією СБУ у Волинській області, сирена не навчальна.

Сирену вмикає управління цивільного захисту Волинської ОДА на підставі даних від військових, сказав мер міст Ігор Поліщук.

Наразі жителі можуть виходити з укриттів.

Нагадаємо, жителям Волинської області повідомляли, що станом на 14:00 годину 25 лютого усі тестування систем оповіщення завершені.

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Теги: сирени, тривога, Волинь
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