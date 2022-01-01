Тривогу на Волині скасували
Сьогодні, 17:34
Тривогу, яку оголосили сиренами у Луцьку впродовж останньої години, - скасували.
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОДА.
За інформацією СБУ у Волинській області, сирена не навчальна.
Сирену вмикає управління цивільного захисту Волинської ОДА на підставі даних від військових, сказав мер міст Ігор Поліщук.
Наразі жителі можуть виходити з укриттів.
Нагадаємо, жителям Волинської області повідомляли, що станом на 14:00 годину 25 лютого усі тестування систем оповіщення завершені.
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Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОДА.
За інформацією СБУ у Волинській області, сирена не навчальна.
Сирену вмикає управління цивільного захисту Волинської ОДА на підставі даних від військових, сказав мер міст Ігор Поліщук.
Наразі жителі можуть виходити з укриттів.
Нагадаємо, жителям Волинської області повідомляли, що станом на 14:00 годину 25 лютого усі тестування систем оповіщення завершені.
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