У Луцьку почав діяти штаб мобільного спротиву
Сьогодні, 18:01
В обласному центрі почав діяти штаб мобільного спротиву.
Про це повідомляють на сторінці "Бандерштат - фестиваль українського духу" у фейсбуці.
"Ми публікуватимемо нагальні потреби наших військових (список нижче). Якщо ви маєте щось зі списку і готові передати/купити – телефонуйте на гарячу лінію 0664869870 або пишіть на цей номер у Телеграм.
Реквізити:
5168745107043744
або можна передати готівку.
Необхідні:
1. Генератор (навіть слабенький підійде) - 3,5W
2. Канцелярка: 1, 2 пачки паперу, ручки, олівці, маркери по 20
3. Ліхтарики: ручні, більші, налобні менші
4.Топографічні карти Луцька, Луцького району, Волині Масштаб 100, 50, 20 — якщо є менший масштаб в нормальній якості, тоді теж потрібен", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці "Бандерштат - фестиваль українського духу" у фейсбуці.
"Ми публікуватимемо нагальні потреби наших військових (список нижче). Якщо ви маєте щось зі списку і готові передати/купити – телефонуйте на гарячу лінію 0664869870 або пишіть на цей номер у Телеграм.
Реквізити:
5168745107043744
або можна передати готівку.
Необхідні:
1. Генератор (навіть слабенький підійде) - 3,5W
2. Канцелярка: 1, 2 пачки паперу, ручки, олівці, маркери по 20
3. Ліхтарики: ручні, більші, налобні менші
4.Топографічні карти Луцька, Луцького району, Волині Масштаб 100, 50, 20 — якщо є менший масштаб в нормальній якості, тоді теж потрібен", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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