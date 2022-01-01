У Луцьку почав діяти штаб мобільного спротиву

В обласному центрі почав діяти штаб мобільного спротиву.Про це повідомляють на сторінці "Бандерштат - фестиваль українського духу" у фейсбуці."Ми публікуватимемо нагальні потреби наших військових (список нижче). Якщо ви маєте щось зі списку і готові передати/купити – телефонуйте на гарячу лінію 0664869870 або пишіть на цей номер у Телеграм.5168745107043744або можна передати готівку.1. Генератор (навіть слабенький підійде) - 3,5W2. Канцелярка: 1, 2 пачки паперу, ручки, олівці, маркери по 203. Ліхтарики: ручні, більші, налобні менші4.Топографічні карти Луцька, Луцького району, Волині Масштаб 100, 50, 20 — якщо є менший масштаб в нормальній якості, тоді теж потрібен", - йдеться в повідомленні.