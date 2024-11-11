У громаді на Волині підвищили тарифи на воду





Про це інформує



У зв’язку з постійним підвищенням цін на електроенергію, собівартість наданих послуг неухильно зростає, що спричиняє зниження її відшкодування чинними тарифами.



Згідно рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради від 03.01.2025 року №01, тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить:



Тариф на централізоване водопостачання – 24,72 грн/м³ з ПДВ.



Тариф на централізоване водовідведення – 34,20 грн/м³ з ПДВ.



Зкоригований тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Іваничівської селищної територіальної громади вступає в дію з 01.02.2025 року.



У зв’язку з цим, мешканців громади просять провести розрахунки за спожиті послуги, а також звірку показників лічильників холодної питної води, щоб уникнути непорозумінь з проплатою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іваничівське виробниче управління ЖКГ повідомляє про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Іваничівської селищної територіальної громади.Про це інформує ВолиньUA У зв’язку з постійним підвищенням цін на електроенергію, собівартість наданих послуг неухильно зростає, що спричиняє зниження її відшкодування чинними тарифами.Згідно рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради від 03.01.2025 року №01, тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить:Тариф на централізоване водопостачання – 24,72 грн/м³ з ПДВ.Тариф на централізоване водовідведення – 34,20 грн/м³ з ПДВ.Зкоригований тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Іваничівської селищної територіальної громади вступає в дію з 01.02.2025 року.У зв’язку з цим, мешканців громади просять провести розрахунки за спожиті послуги, а також звірку показників лічильників холодної питної води, щоб уникнути непорозумінь з проплатою.

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