У громаді на Волині підвищили тарифи на воду
Сьогодні, 08:20
Іваничівське виробниче управління ЖКГ повідомляє про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Іваничівської селищної територіальної громади.
Про це інформує ВолиньUA.
У зв’язку з постійним підвищенням цін на електроенергію, собівартість наданих послуг неухильно зростає, що спричиняє зниження її відшкодування чинними тарифами.
Згідно рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради від 03.01.2025 року №01, тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить:
Тариф на централізоване водопостачання – 24,72 грн/м³ з ПДВ.
Тариф на централізоване водовідведення – 34,20 грн/м³ з ПДВ.
Зкоригований тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Іваничівської селищної територіальної громади вступає в дію з 01.02.2025 року.
У зв’язку з цим, мешканців громади просять провести розрахунки за спожиті послуги, а також звірку показників лічильників холодної питної води, щоб уникнути непорозумінь з проплатою.
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Про це інформує ВолиньUA.
У зв’язку з постійним підвищенням цін на електроенергію, собівартість наданих послуг неухильно зростає, що спричиняє зниження її відшкодування чинними тарифами.
Згідно рішення виконавчого комітету Іваничівської селищної ради від 03.01.2025 року №01, тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить:
Тариф на централізоване водопостачання – 24,72 грн/м³ з ПДВ.
Тариф на централізоване водовідведення – 34,20 грн/м³ з ПДВ.
Зкоригований тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Іваничівської селищної територіальної громади вступає в дію з 01.02.2025 року.
У зв’язку з цим, мешканців громади просять провести розрахунки за спожиті послуги, а також звірку показників лічильників холодної питної води, щоб уникнути непорозумінь з проплатою.
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