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Відео виставки котів у Луцьку

37 породистих котів та кішок показали у Луцьку розвідники цих тварин − фелінологи. 20 пухнастиків − волиняни, ще 17-ьох − привезли зі Львова.

Лише у цих двох містах західної України діють спеціальні клуби, де розводять породистих кішок. Статус клубу-стажера дає можливість Волинському центру "А-Мурчик" під егідою племінного фелінологічного центру "Пан Коцький" займатися розведенням котів та оцінюванням поголів’я, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.

На виставці оцінювали різні породи котів. Найбільше було британців, які зараз є однієї із найпопулярніших. Також можна було полюбуватися гіганськими Мей-Кунами, сіамами.

Останнім часом набирають популярності короткошерстні породи котів. За ними простіше доглядати, та й алергії вони не викликають. Левкої були виведені в Україні лише у 2014 році.

Усіх котів, що були на виставці, сертифікували, як племінних. Таким чином, колекція світової федерації любителів котів збагатіла на нових сертифікованих пухнастих красенів.


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