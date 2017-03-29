Відео виставки котів у Луцьку





Лише у цих двох містах західної України діють спеціальні клуби, де розводять породистих кішок. Статус клубу-стажера дає можливість Волинському центру "А-Мурчик" під егідою племінного фелінологічного центру "Пан Коцький" займатися розведенням котів та оцінюванням поголів’я, - йдеться в сюжеті



На виставці оцінювали різні породи котів. Найбільше було британців, які зараз є однієї із найпопулярніших. Також можна було полюбуватися гіганськими Мей-Кунами, сіамами.



Останнім часом набирають популярності короткошерстні породи котів. За ними простіше доглядати, та й алергії вони не викликають. Левкої були виведені в Україні лише у 2014 році.



Усіх котів, що були на виставці, сертифікували, як племінних. Таким чином, колекція світової федерації любителів котів збагатіла на нових сертифікованих пухнастих красенів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 37 породистих котів та кішок показали у Луцьку розвідники цих тварин − фелінологи. 20 пухнастиків − волиняни, ще 17-ьох − привезли зі Львова.Лише у цих двох містах західної України діють спеціальні клуби, де розводять породистих кішок. Статус клубу-стажера дає можливість Волинському центру "А-Мурчик" під егідою племінного фелінологічного центру "Пан Коцький" займатися розведенням котів та оцінюванням поголів’я, - йдеться в сюжеті 12-го каналу На виставці оцінювали різні породи котів. Найбільше було британців, які зараз є однієї із найпопулярніших. Також можна було полюбуватися гіганськими Мей-Кунами, сіамами.Останнім часом набирають популярності короткошерстні породи котів. За ними простіше доглядати, та й алергії вони не викликають. Левкої були виведені в Україні лише у 2014 році.Усіх котів, що були на виставці, сертифікували, як племінних. Таким чином, колекція світової федерації любителів котів збагатіла на нових сертифікованих пухнастих красенів.

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