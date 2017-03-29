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Волинь зустріла героїв. Звільнені з полону Артем Віндюк і Володимир Гізун вдома

Новий рік і Різдво звільнені з полону заручники Артем Віндюк і Володимир Гізун зустрінуть удома в колі рідних. На Волинь їх привезла волонтерка, помічниця народного депутата Степана Івахіва Наталія Попова.

Артем із села Люблинець Ковельського району. Рік і один день його утримували луганські сепаратисти. А Володимир, який родом із села Любохини Старовижівського району, два роки відсидів у Макіївській колонії, - йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.

Його у списках на обмін не було й про звільнення стало відомо в останній момент.



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