Волинь зустріла героїв. Звільнені з полону Артем Віндюк і Володимир Гізун вдома

Новий рік і Різдво звільнені з полону заручникизустрінуть удома в колі рідних. На Волинь їх привезла волонтерка, помічниця народного депутата Степана ІвахіваАртем із села Люблинець Ковельського району. Рік і один день його утримували луганські сепаратисти. А Володимир, який родом із села Любохини Старовижівського району, два роки відсидів у Макіївській колонії, - йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.Його у списках на обмін не було й про звільнення стало відомо в останній момент.