Волинь зустріла героїв. Звільнені з полону Артем Віндюк і Володимир Гізун вдома
30 грудень, 13:58
Новий рік і Різдво звільнені з полону заручники Артем Віндюк і Володимир Гізун зустрінуть удома в колі рідних. На Волинь їх привезла волонтерка, помічниця народного депутата Степана Івахіва Наталія Попова.
Артем із села Люблинець Ковельського району. Рік і один день його утримували луганські сепаратисти. А Володимир, який родом із села Любохини Старовижівського району, два роки відсидів у Макіївській колонії, - йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.
Його у списках на обмін не було й про звільнення стало відомо в останній момент.
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Артем із села Люблинець Ковельського району. Рік і один день його утримували луганські сепаратисти. А Володимир, який родом із села Любохини Старовижівського району, два роки відсидів у Макіївській колонії, - йдеться в сюжеті Андрія Гнатюка.
Його у списках на обмін не було й про звільнення стало відомо в останній момент.
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Коментарі 1
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