Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину
Сьогодні, 14:28
Активіст Сергій Поха заявив, що автомобіль Opel, який збив 17-річну дівчину в Луцьку знайшли.
Схоже, як в орієнтуванні правоохоронців авто, нібито стоїть на приватній території у мікрорайоні ЛПЗ. Туди активіст викликав поліцію, - інформує ВРД НТСУ.
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Схоже, як в орієнтуванні правоохоронців авто, нібито стоїть на приватній території у мікрорайоні ЛПЗ. Туди активіст викликав поліцію, - інформує ВРД НТСУ.
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