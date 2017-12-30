Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину

Сергій Поха заявив, що автомобіль Opel, який збив 17-річну дівчину в Луцьку знайшли.



Схоже, як в орієнтуванні правоохоронців авто, нібито стоїть на приватній території у мікрорайоні ЛПЗ. Туди активіст викликав поліцію, - інформує





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активістзаявив, що автомобіль Opel, який збив 17-річну дівчину в Луцьку знайшли.Схоже, як в орієнтуванні правоохоронців авто, нібито стоїть на приватній території у мікрорайоні ЛПЗ. Туди активіст викликав поліцію, - інформує ВРД НТСУ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію