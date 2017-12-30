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Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину

Активіст Сергій Поха заявив, що автомобіль Opel, який збив 17-річну дівчину в Луцьку знайшли.

Схоже, як в орієнтуванні правоохоронців авто, нібито стоїть на приватній території у мікрорайоні ЛПЗ. Туди активіст викликав поліцію, - інформує ВРД НТСУ.


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Теги: аварія, дівчина, розшук, водій, поліція
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