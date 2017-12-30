Пошук зниклого під кригою хлопчика
Сьогодні, 16:39
Рятувальники третій день шукають хлопчика, який 27 січня провалився під кригу.
Нагадаємо, до служби «101» надійшло повідомлення, що на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець. Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.
Співробітники УДСНС кажуть, що шукатимуть, доки не знайдуть тіло дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, до служби «101» надійшло повідомлення, що на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець. Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.
Співробітники УДСНС кажуть, що шукатимуть, доки не знайдуть тіло дитини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні відео
Пошук зниклого під кригою хлопчика
Сьогодні, 16:39
«Переворот з захоплення влади в Луцьку»
18 січень, 11:15
Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину
11 січень, 14:28
Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
10 січень, 11:04
Волинь зустріла героїв. Звільнені з полону Артем Віндюк і Володимир Гізун вдома
30 грудень, 2017, 13:58
Медіа