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Пошук зниклого під кригою хлопчика

Рятувальники третій день шукають хлопчика, який 27 січня провалився під кригу.

Нагадаємо, до служби «101» надійшло повідомлення, що на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець. Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.

Співробітники УДСНС кажуть, що шукатимуть, доки не знайдуть тіло дитини.


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Теги: НП, Луцьк, крига
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