Пошук зниклого під кригою хлопчика





Нагадаємо, до служби «101» надійшло повідомлення, що на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець. Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.



Співробітники УДСНС





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники третій день шукають хлопчика, який 27 січня провалився під кригу.Нагадаємо, до служби «101» надійшло повідомлення, що на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець. Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.Співробітники УДСНС кажуть , що шукатимуть, доки не знайдуть тіло дитини.

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