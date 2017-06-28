Відкриття патрульної поліції Ковеля: відео з висоти пташиного польоту





В мережі опублікували відео зняти з висоти пташтного польоту.



Так, в урочистостях з нагоди відкриття відділу взяли участь заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, керівники місцевих підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, представники влади та громадськості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відкрили відділ патрульної поліції Волині.В мережі опублікували відео зняти з висоти пташтного польоту.Так, в урочистостях з нагоди відкриття відділу взяли участь заступник Голови Національної поліції України, керівники місцевих підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, представники влади та громадськості.

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