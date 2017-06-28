вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відкриття патрульної поліції Ковеля: відео з висоти пташиного польоту

У Ковелі відкрили відділ патрульної поліції Волині.

В мережі опублікували відео зняти з висоти пташтного польоту.

Так, в урочистостях з нагоди відкриття відділу взяли участь заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, керівники місцевих підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, представники влади та громадськості.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні відео
Відкриття патрульної поліції Ковеля: відео з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 16:05
Пошук зниклого під кригою хлопчика
29 січень, 16:39
«Переворот з захоплення влади в Луцьку»
18 січень, 11:15
Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину
11 січень, 14:28
Новорічний Луцьк із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
10 січень, 11:04
Схожі новини
Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину Луцькі активісти зайшли авто, яке на переході збило дівчину
11 січень, 14:28
Відкриття набережної в Ковелі: відеозвіт Відкриття набережної в Ковелі: відеозвіт
28 червень, 2017, 14:35
Ігор Гузь: Через проблему на ветсанзаводі в Ковелі можуть перекрити трасу на Брест Ігор Гузь: Через проблему на ветсанзаводі в Ковелі можуть перекрити трасу на Брест
26 березень, 2017, 13:49
Зимова казка: дивовижне відео вечірнього Ковеля з висоти пташиного польоту Зимова казка: дивовижне відео вечірнього Ковеля з висоти пташиного польоту
19 січень, 2017, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
Сьогодні, 09:42
 2
Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі
Сьогодні, 20:03
 1
День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
Сьогодні, 19:50
 1
У Луцьку - автопробіг власників авто на єврономерах. ФОТО
Сьогодні, 13:49
 1
Мрійник і оптиміст, який жив для Луцька: спогади про Миколу Романюка
03 лютий, 13:00
 1
Медіа
відео
1/8