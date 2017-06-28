Відкриття патрульної поліції Ковеля: відео з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 16:05
У Ковелі відкрили відділ патрульної поліції Волині.
В мережі опублікували відео зняти з висоти пташтного польоту.
Так, в урочистостях з нагоди відкриття відділу взяли участь заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, керівники місцевих підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, представники влади та громадськості.
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В мережі опублікували відео зняти з висоти пташтного польоту.
Так, в урочистостях з нагоди відкриття відділу взяли участь заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, керівники місцевих підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, представники влади та громадськості.
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